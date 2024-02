Real Madrid i-a pregătit o primă de instalare astronomică lui Kylian Mbappe

Așa cum era de așteptat, Mbappe va semna cu Real Madrid, echipa care a încercat să-l transfere și în vară, dar fără succes. PSG i-a propus starului francez prelungirea contractului, doar că șefii de la Paris s-au lovit de refuzul fostului campion mondial.

În ultimele zile, Real Madrid a făcut pași importanți pentru transferul lui Kylian Mbappe, așa cum a anunțat presa internațională. Fosta campioană a Europei îl va transfera gratis, dar va plăti o sumă uriașă ca ”primă de instalare” pentru starul francez.

Potrivit TimesSport, suma pe care o va încasa Kylian Mbappe va fi cea mai mare ”primă de instalare” din istorie, în valoare de 128 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 150 de milioane de euro.

În plus, salariul pe care Mbappe îl va încasa anual se învârte în jurul sumei de 15 milioane de euro, mai notează sursa citată. Suma acceptată de atacant pentru a semna cu Real Madrid este mult mai mică față de cea pe care o câștiga la PSG, care-l plătea cu peste 70 de milioane de euro pe an!

