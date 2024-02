Anunțul momentului: Kylian Mbappe a semnat deja contractul! 

Atacantul francez a intrat în ultimele luni de contract în această iarnă și i-a anunțat pe oficialii lui Paris Saint-Germain că părăsește Franța. Kylian Mbappe anunțase încă din vară că nu are de gând să activeze clauza prin care contractul i se prelungește automat pe încă un an.

Marca anunță: Kylian Mbappe a semnat cu Real Madrid!

Publicația madrilenă Marca informează că Kylian Mbappe a semnat deja contractul cu Real Madrid. Mai mult, sursa citată precizează că acordul s-a făcut în urmă cu două săptămâni, urmând ca atacantul să se alăture echipei de la 1 iulie.

Mbappe ar fi semnat un contract valabil pe cinci sezoane, iar Nasser Al-Khelaifi ar fi fost deja informat de acest aspect încă de marțea trecută, când atacantul s-ar fi întâlnit cu el pentru a-i transmite decizia sa. Salariul lui Kylian Mbappe ar urma să fie între 15-20 de milioane de euro net anual, plus bonusuri în funcție de obiective.

Mai mult, fotbalistul va primi și o primă la semnătură, asta și în condițiile în care semnează gratis.

Cariera lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe a ajuns la Paris Saint-Germain în august 2017, inițial sub formă de împrumut de la AS Monaco. Un an mai târziu, parizienii plăteau 180 de milioane de euro în schimbul său. Atacantul francez a scris istorie în tricoul lui PSG, iar acum părăsește echipa după 291 de meciuri jucate și 244 de goluri marcate până în prezent, cărora li se adaugă și 105 assist-uri.

Fotbalistul este golgheterul all-time al grupării franceze, iar până la finalul sezonului va seta o bornă care, cu siguranță, va fi greu de atins. A mai jucat pentru AS Monaco 60 de meciuri și a înscris 27 de goluri. Atacantul are și 75 de prezențe alături de naționala Franței, cu care a câștigat titlul mondial în 2018, fiind jucător cheie atât în Rusia cât și în Qatar, unde a impresionat cu o super-prestație în finala cu Argentina, unde a reușit un hat-trick. În total, a înscris 46 de goluri alături de repreentativa căreia îi este căpitan în prezent.

14 trofee a câștigat alături de echipele de club, unul cu AS Monaco și restul cu Paris Saint-Germain, dintre care 6 sunt titluri în Ligue 1.

Kylian Mbappe, numărul 10 la Real Madrid. Endrick, 9

Spaniolii susțin că Mbappe va fi noul decar al lui Real Madrid. Francezul ar urma să preia tricoul cu numărul 10 de la Luka Modric, care își încheie contractul în vară. Croatul împlinește 39 de ani în septembrie, iar faptul că joacă tot mai puțin l-ar fi determinat deja să părăsească clubul la finalul acestui sezon, astfel că numărul său va fi preluat de Kylian.

Astfel, Mbappe va renunța la numărul 7, cel pe care îl are la Paris Saint-Germain. Șeptarul lui Real Madrid din prezent este un alt superstar, Vinicius Junior, astfel că pare greu de crezut că brazilianul îi va ceda tricoul francezului.

10 este numărul purtat de Kylian Mbappe și la naționala Franței - tricou în care a cucerit Cupa Mondială din 2018

Numărul 9 de la Real Madrid este în prezent liber, după plecarea lui Karim Benzema, însă acest tricou ar fi rezervat puștiului Endrick. Puștiul cumpărat deja de la Palmeiras va sosi sub comanda lui Carlo Ancelotti în vară, când va împlini 18 ani și va fi noul nouar de pe Santiago Bernabeu.