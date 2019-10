Reactia OFICIALA a jucatorului dat afara pentru FURT! Lamine Diaby: "Pentru mine este cea mai mare pedeapsa posibila"

Moment incredibil in campionatul din Franta unde un jucator de la Nice i-a furat ceasul unui coleg.

Jucatorul a avut o reactie oficiala in aceasta seara in care a spus cat de mult regreta incidentul si motivele pentru care a ajuns intr-o astfel de situatie:

"Dupa cateva zile in care a fost o furtuna mediatica fara precedent, am decis sa imi spun opinia printr-un comunicat. As dori in primul rand sa imi cer scuze fanilor si celor pe care ii iubesc.

Multi dintre ei m-au sustinut si mi-au aratat bunatate de cand mi-am facut debutul profesional, ca tanar din regiunea locala care s-a alaturat clubului la 14 ani. Reactiile tuturor intruchipeaza nivelul de dezamagire pe care il simt fata de mine si le datorez o explicatie.

Am purtat cu mandrie tricoul clubului copilariei mele in sezonul trecut in Ligue 1. Am fost din pacate accidentat timp de cateva luni, iar revenirea mea a fost amanata in continuare dupa un cartonas rosu pe care l-am luat in timp ce jucam pentru U19. Asta m-a afectat mental si situatia mea dificila a contrastat puternic cu succesul lui Kasper, coechipierul meu. M-am descarcat pe el fara sa am niciun motiv, poate un pic din cauza geloziei. In loc sa incerc sa lupt pe teren pentru a-i oferi competitie, am reactionat prost fata de el. Actiunile mele nu au fost luate din dorinta de a castiga ceva, ci din dezamagire si frustrare, pentru ca m-am simtit exclus. Desigur, am doar 18 ani, dar varsta mea nu scuza nimic. Prin urmare, mi-am asumat ceea ce i-am facut lui Kasper, domnului Fournier (directorul general al clubului), lui Patrick Vieira (antrenorul clubului) si lui Dante (capitanul lui Nice). Mi-am cerut scuze fiecaruia dintre ei si de asemenea, mi-am asumat responsabilitatea rambursarii in totalitate colegului meu. Ii doresc mult succes la OGC Nice in cariera sa. Poate intr-o zi ne vom intalni pe un teren si acest incident va fi doar o amintire proasta. Acum parasesc clubul unde mi-am dorit intotdeauna sa reusesc si sa ma bucur, ceea ce pentru mine este cea mai mare pedeapsa posibila. Multumesc tuturor celor care au crezut in mine. Sper sa pot dovedi intr-o zi ca au avut dreptate si ca valorez mai mult decat ceea ce s-a intamplat. Rascumpararea pentru mine va veni pe terenul de fotbal si acum vreau sa ma concentrez pe pasiunea mea, fotbalul", a fost comunicatul de presa al jucatorului.