BREAKING NEWS! Dupa Neymar, si Mbappe a fost testat POZITIV de Covid-19! Alerta la nationala Frantei

Kylian Mbappe (21 ani) a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Atacantul Frantei a fost confirmat pozitiv cu coronavirus in urma testelor facute de UEFA in cursul zilei de astazi, anunta L'Equipe. Mbappe a fost scos din cantonament si trimis la domiciliu in aceasta seara.



Mbappe a fost titular in meciul Suedia - Franta din Nations League, in care a si inscris un gol.

De la Paris Saint-Germain au mai fost testati pozitiv Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos si Mauro Icardi.