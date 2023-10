După ce, în urmă cu două etape fusese învinsă acasă de Nice (2-3), parizienii nu au reuşit acum să treacă de nou promovata Clermont, penultima în clasament. PSG, cu 12 puncte, este momentan pe locul trei în ierarhia internă, iar Clermont este pe 19.

După confruntarea din campionat, Layvin Kurzawa, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani și Achraf Hakimi au postat pe conturile de socializare un mesaj prin intermediul căruia și-au cerut scuze pentru gestul pe care l-au făcut la finalul partidei cu Olympique Marseille, atunci când au scandat mesaje nepotrivite alături de galerie.

"Mulțumim suporterilor pentru că au fost alături de noi la meciul cu Clermont. Dezamăgiți de rezultat, dar mândri că am putut conta pe voi. A fost o săptămână în care am sărbătorit împreună pe Parc des Princes. După partidă ne-am lăsat purtați de val. Suntem conștienți de impactul gestului nostru.

Regretăm sincer cuvintele spuse și ne cerem scuze. Pe viitor, vom face totul pentru a nu se mai repeta așa ceva. Vă așteptăm să fiți la fel de mulți la meciul cu Newcastle. Allez Paris!", au scris jucătorii.

CETTE IMAGE ???? Quelle communion entre les joueurs du #PSG, les supporters et … les jeunes ramasseurs de balles. C’est beau !#PSGOM pic.twitter.com/gdHKSYQ4nJ — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) September 24, 2023

Explicațiile lui Luis Enrique după meciul cu Clermont

Antrenorul de pe Parc des Princes a justificat remiza împotriva penultimului loc din Ligue 1 printr-o scuză puțin obișnuită în Franța, dar des întâlnită în Superliga României.

Fostul tehnician al Barcelonei și al naționalei Spaniei a nominalizat starea terenului drept principalul vinovat: "Statisticile sunt bune, dar starea terenului a fost în detrimentul ambelor echipe. Mingea a semănat mai degrabă cu un iepure care sărea. Clermont ar fi putut câștiga meciul, a avut mai multe ocazii. Și noi la fel, dar starea terenului ne-a împiedicat să facem acest lucru. Am creat și am jucat mai mult decât Clermont, am făcut un meci bun. Am avut 21 de șuturi, dintre care 10 la țintă, așa că jucătorii au făcut tot ce au putut pentru a câștiga. Dar nu am reușit să alergăm după iepure. Clermont s-a schimbat (în comparație cu meciurile sale anterioare), a jucat mai mult timp", a pus în lumină Luis Enrique, conform RMC Sports.