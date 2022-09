Rareș Ilie ar putea rămâne fără antrenor! Lucien Favre e ”pe făraș” la Nice

Echipa lui Rareș Ilie este pe locul 13 în clasamentul din prima ligă a Franței, cu doar opt puncte după opt etape.

Aparent, conducătorii lui Nice se așteptau la mai mult din partea echipei, având în vedere că, în această vară, s-au investit 70 de milioane de euro pentru transferuri (cinci pentru transferul lui Rareș Ilie de la Rapid).

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că Nice ia în calcul demiterea lui Favre, după ultimele rezultate ale echipei. Antrenorul elvețian ar putea fi concediat chiar în următoarele ore.

#OGCNice’s board are reflecting on Lucièn #Favre’s position: the coach could be sacked in the next hours. #transfers