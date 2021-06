Presupusa iubita a lui Kylian Mbappe, aparitie spectaculoasa in costum de baie. Tanara de 23 de ani este model si arata incredibil 

Kylian Mbappe era considerat unul dintre starurile de la EURO 2020, insa evolutia sa de la turneul final a fost una sub asteptari.

Jucatorul de la PSG nu a marcat niciun gol la EURO 2020, iar in optimile de finala impotriva Frantei a ratat penalty-ul decisiv, trimitand campioana mondiala acasa.

Toata atentia este indreptate spre Mbappe, iar speculatiile despre posibilul transfer la Real Madrid sau Liverpool sunt la ordinea zilei, insa putini stiu detalii despre viata sa privata.

Jucatorul de 22 de ani ar avea o relatie cu modelul Alicia Aylies, insa informatii oficiale din partea celor doi nu au aparut pana acum.

Kylian si Alicia par sa fie impreuna din 2018, potrivit informatiilor aparute in presa din strainatate. Tanara are 23 de ani, este model si a participat la mai multe concursuri de frumusete, fiind incoronata Miss Franta in 2017.

