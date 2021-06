Kylian Mbappe, aparat de Hugo Lloris, dupa penalty-ul ratat pe Arena Nationala: "Nu trebuie sa aratam pe nimeni cu degetul"

Franta a parasit EURO 2020 in optimile de finala. Dupa 3-3 in timpul regulamentar, echipa lui Didier Deschamps a fost invinsa la loviturile de departajare de Elvetia, 4-5. Kylian Mbappe a ratat penalty-ul decisiv.

La finalul partidei de pe Arena Nationala, starul lui PSG a fost aparat de Hugo Lloris.

"Castigam impreuna, pierdem impreuna. Suntem responsabili pentru ca am fost eliminati in acest stagiu al competitiei. Nu trebuie sa aratam pe nimeni cu degetul.

Am fost nevoiti sa ne descurcam cu accidentarile, dar nu avem niciun drept sa gasim scuze. Este o competitie", a declarat Hugo Lloris, potrivit Goal.

"Cred ca regretele pe care le avem acum sunt o garantie ca am fi putut gestiona mai bine jocul la 3-1. I-am lasat in joc. In ciuda acestui lucru, nu am renuntat. Am mers pana la final. Acum trebuie sa ne obisnuim cu durerea", a mai spus portarul francez.