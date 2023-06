Căpitanul Spania U21 a învățat de la Messi cum să distrugă apărările adverse: "România are echipă bună, dar vrem titlul european"

Abel Ruiz Ortega (23 de ani), căpitanul Spania U21, spune că a învățat multe de la Leo Messi, în perioada în care s-au pregătit împreună la FC Barcelona.

Este format la Barcelona, dar strălucește la Braga

Abel Ruiz s-a născut într-o localitate din Comunitatea Valenciană, una dintre regiunile spaniole cu cele mai mari comunităţi de români din Peninsula Iberică. Atacantul a jucat la academia Valenciei (2008-2012), apoi s-a transferat la FC Barcelona (2012-2017), fiind absolvent al celebrei La Masia, unde au crescut Messi, Xavi, Iniesta, Pique, Fabregas, Pedro, Puyol, Busquets sau Alba.

La seniori a evoluat la FC Barcelona B (2016-2020) și a prins un singur meci oficial la echipa de seniori a catalanilor, înainte să fie împrumutat și vândut la Sporting Braga (131 de meciuri, 28 de goluri / locul al treilea în campionat, finalista Cupei Portugaliei, în sezonul trecut), în 2020, pentru 8 milioane de euro.

Acum este cotat la 10 milioane de euro și a bifat deja două selecții pentru reprezentativa de seniori a Spaniei. Este campion european U17 (2017 / + finală la CM U17) și U19 (2019), iar în palmares mai are La Liga (2018-2019) și Taca de Portugal (2020-2021).

"Cred că ne motivează să jucăm în fața unor tribune pline"

"Nu cred că e presiune mare pe noi, pentru că am câștigat titlurile europene la U17 și U19, ci avem dorință și ambiție foarte mari ca să ne luptăm și pentru cel de la U21. Vrem să ne bucurăm de acest turneu, vrem să jucăm un fotbal de calitate, așa cum știm noi mai bine. Vrem să dăm maximum din noi, pentru că pentru mulți sunt ultimele meciuri la naționalele de juniori. Avem un lot foarte bun, dar vom avea concurență serioasă, trebuie să fim atenți la toate detaliile.

Nu ne deranjează că vom juca cu un stadion plin, cu mulți spectatori ai adversarilor. Aproape toți jucătorii, 98%-100%, suntem obișnuiți să jucăm pe stadioane pline în competițiile unde evoluăm. Am jucat în competiții și în campionate unde erau mulți oameni pe stadion. Cred că ne motivează să jucăm în fața unor tribune pline. Ne așteptăm ca România să fie susținută de foarte mulți spectatori, dar noi știm că mulți spanioli de acasă ne vor urmări și vor fi alături de noi. Vrem să-i facem fericiți după acest meci.

"A fost o onoare să joc alături de Messi. Am învățat multe lucruri de la el"

Am jucat mulți ani la Barca, a fost o decizie importantă să mă transfer acolo. A fost o perioadă bună acolo, pentru că am evoluat mult ca jucător și ca om, am învățat multe lucruri. Am venit un copil și m-am dezvoltat într-un bărbat. A fost o onoare să joc alături de Messi, deși am prins doar o partidă oficială alături de el. Noi, jucătorii tineri, ne antrenam cu echipa de seniori, așa că am fost alături de el, ne-am bucurat de fotbalul pe care el în joacă, de calitatea și de experiența unui fotbalist uriaș. A fost o experiență extraordinară să joc alături de cel mai bun fotbalist din lume.

Meciul contra României este unul dificil, dar suntem pregătiți și concentrați ca să dăm 100%. Recunosc că nu știu foarte multe lucruri despre campionatul românesc, acolo unde evoluează mulți dintre jucătorii din echipa României. Avem experiența ultimului meci pe care l-am jucat contra lor, un meci pe care l-am câștigat (n.r. - În septembrie 2022, Spania s-a impus pe Cluj Arena, scor 1-4, Abel Ruiz și Rodrigo Riquelme reușind câte o "dublă", iar Miculescu marcând golul de onoare al României). Au avut o evoluție bună și am remarcat că au jucători buni, în ciuda scorului. A fost un meci amical, acum va fi unul oficial, trebuie să fim foarte concentrați la jocul nostru, dincolo de evoluția și potențialul echipei României", a declarat Abel Ruiz.

Text și foto - Gabriel Chirea