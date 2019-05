Mbappe si-a aflat pedeapsa dupa intrarea criminala din finala Cupei Frantei! Cat va sta pe bara starul lui Paris Saint-Germain!

Paris Saint-Germain a pierdut finala Cupei Frantei in fata lui Rennes, echipa care nu mai castigase trofeul din 1971. PSG a avut un avantaj de doua goluri, dar au fost invinsi la loviturile de departajare.

Rennes a reusit o revenire de senzatie, iar nervii au cedat in tabara lui PSG. Kylian Mbappe a avut o intrare dura in minutul 118 asupra lui Damien Da Silva si a vazut direct cartonasul rosu.

Mbappé’s red card for those who still haven’t seen it. Disgusting! pic.twitter.com/LNtilWBD4l