Trofeul lui Messi, pus in pericol de Mbappe dupa o seara fantastica! Cum arata clasamentul pentru Gheata de Aur cu un meci inainte de final

Kylian Mbappe a reusit o dubla in victoria cu 4-0 a celor de la PSG in fata lui Dijon.

Atacantul celor de la PSG, Kylian Mbappe, reuseste un sezon fantastic pe plan personal, reusind sa puna in pericol trofeul care parea deja adjudecat de Leo Messi, Gheata de Aur. Mbappe a reusit sa inscrie de 2 ori contra lui Dijon si a ajuns la 32 de goluri in acest sezon.

Mbappe ar fi fost si mai aproape de Messi daca nu primea o suspendare de 3 etape dupa elimiarea din finala Cupei Frantei cu Rennes. Messi ramane lider gratie celor 34 de goluri care reprezinta 68 de puncte in clasamentul pentru Gheata de Aur.

Leo Messi joaca ultimul sau meci in campionat astazi contra celor de la Eibar, insa Mbappe mai are si el un meci de jucat - vinerea viitoare, contra celor de la Reims. Messi a castigat gheata de aur in ultimii 2 ani.

Iata clasamentul:

1. Leo Messi - 34 de goluri - 68 de puncte

2. Kylian Mbappe - 32 de goluri - 64 de puncte

3. Fabio Quagliarella - 26 de goluri - 52 de puncte

4. Mbaye Diagne (Galatasaray) - 30 de goluri - 45 de puncte

5-10 Mohamed Salah, Sadio Mane, Robert Lewandowski, Nicolas Pepe, Duvan Zapata, Pierre-Emerick Aubameyang - 22 de goluri - 44 de puncte