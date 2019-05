"Au inceput negocierile!" Mbappe, gata sa semneze un contract COLOSAL

Cei de la Paris Saint-Germain sunt hotarati sa-l pastreze pe Kylian Mbappe.

Campion mondial cu nationala Frantei in urma cu un an si castigator al trofeului Golden Boy in 2018 si al primei editiei a trofeului Kopa, Balonul de Aur pentru tinerii jucatori, totul inainte de a implini 21 de ani, Kylian Mbappe este considerat de multi jucatorul care va domina fotbalul in urmatorul deceniu.

Aflat pe lista celor mai importante cluburi din Europa, Mbappe a primit prima oferta clara. Cei de la PSG au pornit negocierile pentru prelungirea actualei intelegeri, scrie RMC Sport.

Mbappe, pe viata la PSG?

Actualul contract al lui Mbappe cu PSG expira in vara lui 2023, insa nu durata contractului este cea care ii intereseaza pe oficialii campioanei Frantei. Negocierile pentru un nou contract, cel mai probabil pana in 2025, sunt legate de marirea salariului astfel incat sa nu poata fi tentat de Real Madrid sau Barcelona.

Mbappe este deja unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume, avand un salariu de 17.5 milioane de euro. Negocierile sunt in prima faza astfel ca sumele discutate nu sunt cunoscute, insa reprezinta un mesaj clar al celor de la PSG ca vor sa-l pastreze pe o perioada lunga.

