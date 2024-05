Luis Enrique a vorbit sincer despre ”gaura” lăsată de Kylian Mbappe la PSG

După șase sezoane în care a fost legitimat la Paris Saint-Germain + unul în care a fost adus sub formă de împrumut de la AS Monaco, Kylian Mbappe a înscris 256 de goluri și a oferit 108 pase decisive, în 307 apariții.

În ultimele sezoane, Kylian Mbappe a tot refuzat un transfer la Real Madrid. A ales de fiecare dată să continue cu PSG, dar iată că parizianul a anunțat spre sfârșitul sezonului 2023/24 că va pleca de la trupa din Ligue 1.

Rămâne de văzut dacă Mbappe va semna în cele din urmă cu echipa de pe ”Santiago Bernabeu”. Până atunci, Luis Enrique trebuie să intervină serios în angrenajul formației de pe ”Parc des Princes”.

Antrenorul de la PSG a vorbit sincer despre gaura pe care o lasă Kylian Mbappe la PSG. Luis Enrique a mărturisit că nu există un jucător similar cu starul francez și că va fi nevoit să aducă un fotbalist cu un stil complet diferit față de al acestuia.

”Nu există un jucător similar cu Kylian, așa că vom încerca să transferăm unul diferit. O să facem patru, cinci, poate șase transferuri. O să ne dăm silința, cu siguranță”, a spus Luis Enrique, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

