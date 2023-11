Kylian Mbappe rupe tăcerea: "El e cel mai bun fotbalist din istorie"

Cotat la 180 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, superstarul francez mai are contract cu gruparea de pe „Parc des Princes” până la finele actualei stagiuni.

În mediul online au apărut de-a lungul anilor, pe măsură ce popularitatea lui Kylian Mbappe se accentua, mai multe poze din dormitorul fotbalistului de la PSG.

Starul francez își redecorase camera cu postere cu Cristiano Ronaldo și părea un fan devotat al lui Real Madrid, care în ultimii ani a făcut eforturi să-l aducă pe „Santiago Bernabeu”, doar că mutarea nu s-a concretizat niciodată.

Recent, Kylian Mbappe a vorbit despre câștigătorul Balonului de Aur 2023, Lionel Messi, și a subliniat faptul că argentinianul, în opinia sa, poate fi chiar cel mai bun fotbalist din istorie.

„Messi a câștigat Balonul de Aur, a câșitgat Campionatul Mondial, e unul dintre cei mai buni din istorie, dacă nu chiar cel mai bun pentru mine. Haaland a avut un sezon bun, la fel ca mine, dar nici nu se compară cu câștigarea Cupei Mondiale. Leo a meritat Balonul de Aur”, a spus Kylian Mbappe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

⭐️ Mbappé: “Messi had to win Ballon d’Or, he won the World Cup, he’s one of the greatest in history, if not the greatest for me”.

“Haaland had a great season, me too, but next to winning World Cup it doesn't weigh much. Leo deserved it”. pic.twitter.com/Ig7uqrZm77