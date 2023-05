Leo Messi ia tot! A devenit cel mai titrat fotbalist din istorie. Câte trofee a câștigat

Acest trofeu completează o vitrină deja plină: o Cupă Mondială, o Copa America, o Finalissima, patru Ligi ale Campionilor, trei Cupe Mondiale ale Cluburilor, zece titluri în La Liga, două titluri în Ligue 1, trei Supercupe ale Europei, şapte Cupe ale Regelui, şapte Supercupe ale Spaniei, un Trofeu al Campionilor, o Cupă Mondială U-20 şi aurul olimpic..

Echipa franceză PSG a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Strasbourg, şi este campioană a Franţei pentru al doilea an consecutiv.

Mbappé ???????? assists Messi ???????? for his 496th career goal in Europe!!! pic.twitter.com/efTRhU0EK1