L'Equipe face anunțul: acord între Neymar și Al-Hilal! Cât va încasa brazilianul 

Fotbalul din Arabia Saudită este aproape de o nouă lovitură de impact. Neymar nu mai este dorit la Paris Saint-Germain, iar conducerea i-a transmis asta. Brazilianul nu a făcut parte din lot pentru meciul cu Lorient, iar plecarea de pe Parc des Princes pare a fi iminentă.

Deși s-a scris despre o revenire la FC Barcelona, Neymar a primit o ofertă din Arabia Saudită, pe care inițial a refuzat-o, însă arabii nu s-au dat bătuți și au mărit propunerea.

Conform L'Equipe, Neymar a acceptat propunerea pe care a primit-o din partea celui mai titrat club din Arabia Saudită, Al-Hilal. Astfel, jucătorul ar urma să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane, a cărui valoare va ajunge la 160 de milioane de euro, după cum informează sursa citată.

