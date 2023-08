„Am vorbit cu Neymar!” Căpitanul Barcelonei a comentat posibilitatea revenirii brazilianului 

Conducerea lui Paris Saint-Germain l-a informat pe superstarul brazilian că nu mai este dorit la echipă, asta și după ce Luis Enrique s-a decis că nu îl va folosi. S-a scris că ar putea reveni la Barcelona, însă oficialii clubului franez nu sunt dispuși să renunțe la el decât în schimbul unei sume de transfer considerabile.

În ultimele zile a apărut varianta conform căreia Neymar ar putea fi vândut în Arabia Saudită, iar apoi împrumutat pe Camp Nou. Cert este că Luis Enrique nu contează pe el, iar plecarea pare a fi iminentă.

Sergi Roberto îl așteaptă pe Neymar la Barcelona

Căpitanul Barcelonei, Sergi Roberto, cel care a împărțit vestiarul cu Neymar în perioada petrecută pe Camp Nou, a vorbit despre posibila revenire a brazilianului, arătându-se încântat. Totodată, jucătorul a dezvăluit că a vorbit deja cu fotbalistul și acesta i-a transmis că și-ar dori să revină.

„Mă încântă pentru că în final e un fost coechipier care mi-e prieten și am trăit lucruri frumoase alături de el timp de mulți ani. Când era la echipă au fost cei mai buni ai mei alături de prima echipă a Barcei, am câștigat totul. E un jucător diferit față de toți ceilalți, sunt sigur că ne-ar ajuta foarte mult, însă nu decid eu.

Așa că cei care se ocupă să decidă dacă vine sau nu, vor decide ce e mai bine pentru club. Ce dorim este să avem cea mai bună echipă posibilă pentru a ne lupta pentru toate trofeele și să avem cei mai buni jucători.

Am vorbit cu Neymar, dar e privată discuția. I-ar plăcea să revină însă”, a declarat Sergi Roberto în interviul acordat pentru sport.es.