L'Equipe anunță bomba zilei: PSG, gata să discute cu Barcelona transferul lui Mbappe! Francezii au primit și o ofertă de 300 de milioane de euro pentru atacant 

Conducerea de pe Parc des Princes nu dorește însă să îl lase pe atacantul francez să semneze cu Real Madrid, astfel că e gata să asculte oricare altă alternativă. Mbappe și-a exprimat dorința de a îmbrăca tricoul Realului, iar planul este să semneze gratis în 2024, însă parizienii sunt furioși și caută să îl vândă acum.

Exclus din lotul care a călătorit spre Asia pentru turneul de pregătire al noului sezon, Kylian Mbappe este dorit de numeroase echipe, atât din Europa cât și din Arabia Saudită, precum Liverpool, Chelsea, Manchester, Tottenham și Al-Hilal, însă L'Equipe a anunțat marea „bombă”.

Se pare că oficialii lui PSG au programat întâlniri telefonice cu conducerea Barcelonei pentru a negocia un posibil transfer al atacantului. Gruparea catalană și-ar dori să pună „la bătaie” câțiva jucători pe care să îi ofere la schimb, asta în contextul în care se confruntă în continuare cu probleme economice.

Al-Hilal insistă pentru transferul fotbalistului francez, iar Fabrizio Romano, jurnalistul specializat în transferuri, a anunțat că arabii au făcut deja o ofertă de 300 de milioane de euro pentru Kylian Mbappe. PSG este dispusă, fără probleme, să accepte oferta colosală, asta în contextul în care oficialii de pe Parc des Princes sunt siguri că fotbalistul are deja un acord cu Realul pentru 2024.

Ca transferul la Al-Hlal să se realizeze însă, jucătorul trebuie să își dea acordul.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. ????????????????

Understand it’s worth €300m — record fee.

No talks on player side.

⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E