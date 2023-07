Nebunie! Al Hilal, ofertă fenomenală pentru Kylian Mbappe. Câți bani sunt la mijloc

Starul francez se află la gruparea pariziană din iulie 2018 și mai are contract cu echipa până la fianlul sezonului 2023/24. Și se pare că Mbappe nu vrea să-și mai prelungească înțelegerea cu PSG.

Winger-ul ar putea ajunge astfel gratis la Real Madrid vara viitoare. Dar până atunci, Al Hilal încearcă să-l ademenească pe Kylian Mbappe cu o superofertă care pare de nerefuzat!

Potrivit jurnalistului sportiv Nicolo Schira, arabii încearcă să-l convingă pe Kylian Mbappe cu aceeași ofertă pe care i-au oferit-o pe tavă și lui Lionel Messi: 400 milioane de euro pe an până în 2026.

Însă italianul a scris pe Twiter că Mbappe ar rămâne mai degrabă în Europa, pentru că are un acord de principiu cu Real Madrid din 2024, când își va încheia contractul cu PSG.

#AlHilal have submitted to Kylian #Mbappé the same amazing bid made in the last months to try to convince Leo Messi to join Saudi club: €400M/year until 2026. The french striker’d like to stay in Europe. He has an agreement in principle with #RealMadrid as a free agent from 2024