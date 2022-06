Jose Mourinho le-a dat răspunsul celor de la PSG

”The Special One” a fost numit în vara anului trecut ca antrenor al celor de la AS Roma, alături de care a reușit să câștige Conference League, primul trofeu european din istoria clubului.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Mourinho își dorește să rămână la gruparea ”giallorossa” și să-și ducă proiectul la bun sfârșit.

A câștigat Conference League, va juca în Europa League, iar în viitor, cel mai probabil, va ”ținti” o participare în Liga Campionilor, mai ales că presa internațională a scris în ultima vreme despre lista impresionantă de transferuri pe care o are Mourinho.

José Mourinho wants to continue his project with AS Roma despite PSG links. He’s focused on AS Roma, so José’s not planning to change as of today. ???????? #Mourinho

AS Roma are also prepared to back Mourinho on the transfer strategies, after signing Svilar and Matić. pic.twitter.com/Z5FmDwenZv