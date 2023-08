Golgheterul din Ligue 1, inculpat oficial pentru viol și agresiune sexuală! Astăzi este ziua sa de naștere

Internaţionalul francez Wissam Ben Yedder, de la AS Monaco, a fost inculpat pentru viol, tentativă de viol şi agresiune sexuală, a dezvăluit vineri cotidianul francez Nice Matin, citat de news.ro.

Frații Ben Yedder ar fi violat două tinere din Franța

Potrivit unei surse apropiate cazului, presupusele victime sunt două tinere femei adulte de naţionalitate franceză care nu sunt din regiunea Nisa.

Faptele ar fi avut loc pe 10 iulie în timpul unei seri petrecute în oraşul Beausoleil (Alpes-Maritimes), care se învecinează cu Monaco, în timpul căreia fraţii Ben Yedder le-ar fi „impus acte sexuale”, potrivit France Info.

Wissam Ben Yedder, golgheterul Ligue 1 în sezonul 2019-2020

Ben Yedder, care împlineşte sâmbătă 33 de ani, şi-a făcut debutul la fotbal profesionist la Toulouse, înainte de a se alătura clubului spaniol Sevilla FC în 2016, unde şi-a confirmat potenţialul.

Întors în Franţa în 2019, sub culorile lui AS Monaco, are 19 selecţii pentru echipa Franţei, pentru care a marcat trei goluri. Ultima sa selecţie cu Blues datează din iunie 2022, iar în sezonul 2019-2020 a fost golgheterul Ligue 1.

În aprilie anul trecut, el a fost condamnat de instanţa din Sevilla (sudul Spaniei) la o pedeapsă de şase luni de închisoare cu suspendare şi o amendă de 133.798,70 euro pentru evaziune fiscală.

Atacantul a participat vineri la antrenamentul lui Monaco

Wissam Ben Yedder a fost prezent vineri la antrenamentul lui AS Monaco, la centrul de performanţă de la La Turbie, a notat un jurnalist AFP.

Clubul Principals se deplasează la Clermont duminică, în cadrul primei zile a sezonului Ligue 1.