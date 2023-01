E gata! Se știe la ce echipă va evolua Lionel Messi. Anunțul făcut de jurnalistul Fabrizio Romano

În acest sens, Lionel Messi va rămâne la Paris Saint-Germain. Pentru câștigătorul Cupei Mondiale, va urma în viitorul apropiat o întâlnire cu oficialii clubului în vederea prelungirii contractului, după cum a mai informat Fabrizio Romano.

„Leo Messi nu a primit nicio ofertă de la Al Hilal, în ciuda faptului că s-a tot vorbit despre asta în ultimele zile sau săptămâni. Nicio convorbire, nicio discuție.

Mi-a fost spus că Messi se va întâlni în viitor cu oficialii de la Paris Saint-Germain în ce privește extinderea înțelegerii. Messi va rămâne la PSG”, a scris italianul pe Twitter.

Understand Leo Messi has not received any proposal from Al Hilal, despite links in the last days and weeks. No talks, no discussions. ???????????????????? #Messi

Been told next step for Messi’s future is new meeting with Paris Saint-Germain to extend the contract.

Messi, set to stay at PSG. pic.twitter.com/pxTHBlAE7l