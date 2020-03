E gata sa PLECE in plina criza! Cavani, aproape sa-si decida viitorul! Cine vrea sa-l ia de la PSG

Agentii lui Cavani lucreaza si in criza!

Directorul sportiv de la Boca Juniors spune ca este foarte aproape de a ajunge la o intelegere cu Edinson Cavani. Atacantul francezilor cauta o "portita de scapare" dupa ce incercarea de a se transfera la Atletico Madrid in iarna a esuat.

Atacantul in varsta de 33 de ani este cel mai bun marcator al lui PSG din istorie, iar in iunie contractul sau cu gruparea franceza expira. Singura alternativa pentru el pare a fi o mutare in Argentina, gigantii din Buenos Aires intrand deja pe fir.

"Cavani ne-ar da o mana de ajutor. Cred ca isi doreste sa vina la Boca", a declarat Bermudez, directorul sportiv al lui Boca Juniors, pentru Radio Cooperativa.

Cavani a fost transferat de la Napoli in 2013, iar in 301 meciuri a reusit sa marcheze 200 de goluri. In actualul sezon uruguaianul a aparut destul de rar in primul 11, Thomas Tuchel avand o multitudine de optiuni in atac: Kylian Mbappe, Neymar sau Mauro Icardi. Chiar si in aceasta situatie, Cavani tot a reusit sa marcheze 7 goluri in toate competitiile.

PSG este pe primul loc in Franta si e calificata in sferturile de finala ale Champions League.