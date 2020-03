Cavani pleaca de la PSG! Anunt OFICIAL al noii sale echipe: "Venirea lui va ajuta foarte mult clubul!" Cu cine semneaza "El Matador"

Clubul pentru care va evolua Edinson Cavani din sezonul urmator a facut un anunt oficial.

Cavani (33 de ani) o va parasi pe PSG in vara acestui an dupa 7 ani pe Parc des Princes. "El Matador" a ajuns la finalul contractului cu parizienii, pentru care reusit 200 de goluri si 43 de pase decisive in 301 aparitii.

Noua destinatie a atacantului va fi Boca Juniors. Anuntul a fost facut chiar de directorul sportiv al argentinienilor, Jorge Bermudez:

"Venirea lui Cavani se va realiza curand si va ajuta foarte mult clubul", a declarat Bermudez, potrivit La Nacion.

Atacantul uruguayan va face cuplu in atacul Bocai cu Carlos Tevez.