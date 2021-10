Directorul lui PSG a dezvăluit cum a ajuns Donnarumma la echipa franceză: ”Nu ne gândeam că o să vină lumea la noi”

Parizienii au surpins cu unele dintre cele mai de impact transferuri din ultima perioadă de mercato, iar mutarea lui Gianluigi Donnarumma a întors privirile tuturor suporterilor.

Imediat după ce s-a impus în finala EURO 2020, Gianluigi Donnarumma a decis să meargă la PSG. Totuși, după transfer, portarul a fost acuzat că a negociat cu PSG cu mult timp în urmă. Leonardo, directorul lui PSG, anunță că transferul nu a fost discutat până în iunie.

”Nu l-am contactat pe Donnarumma înainte de iunie. Niciodată! Nici nu ne gândeam că o să vină la noi. În iunie, când era liber de contract, am discutat și am decis să îl transferăm. Nu am încercat să îl convingem să vină liber de contract.

AC Milan a spus în aprilie că Donnarumma a devenit un jucător liber de contract, dar nu l-am contactat înainte de iunie. Nu am lucrat să îl aducem liber de contract”, a declarat Leonardo, potrivit Football Italia.

Cotat la 65 de milioane de euro, Donnarumma a adunat 251 de meciuri pentru AC Milan, dintre care 88 fără gol primit.