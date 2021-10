Mbappe, prima reacție, la patru luni după ce și-a "îngropat " naționala la București: "Sunt lucruri diferite" 

Superstarul lui PSG, Kyllian Mbappe, a fost cel ce a ratat penalty-ul decisiv pentru campioana mondială. Imediat după execuția de la 11 metri, au început glumele și criticile despre acesta, mult fiind de părere că Franța ar fi câștigat acel duel dacă Mbappe nu era pe teren.

La patru luni după acel moment, Mbappe a vorbit despre faza acelui penalty, ratat în fața lui Sommer, care a dus la eliminarea surprinzătoare din competiția transmisă în România exclusiv de PRO TV.

"Nu am luat niciodată niciun euro pentru a juca pentru naționala Franței și voi continua să joc pentru țara mea pe gratis. Mai presus de toate, niciodată nu mi-am dorit să fiu o problemă. Dar, din momentul în care am simțit că încep să devin o problemă și că lumea consideră că eu sunt problema...

Am primit un mesaj, cum că naționala a pierdut din cauza ego-ului meu și că fără mine Franța ar fi putut câștiga. Cel mai important lucru pentru mine e echipa națională, iar dacă naționala Franței este mai fericită fără mine, voi pleca!

M-am întâlnit cu președintele Noel Le Graet și am vorbit despre asta. M-am dus la el să mă plâng, pentru că am fost insultat și numit 'maimuță' pentru că am ratat acel penalty. Da, eu am ratat acel penalty, dar sunt lucruri diferite.", a declarat Kylian Mbappe, pentru L'Equipe.