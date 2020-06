Ce-a fost si ce-a ajuns! IDOLUL unei generatii de fotbalisti, antrenor de lux in liga AMATORILOR! Ce s-a intamplat cu fostul 'Balon de Aur'

Legendarul Jean-Pierre Papin se intoarce in antrenorat dupa 10 ani de pauza, dar o face de la zero, la o echipa de amatori din a divizia a patra franceza.

Fostul mare atacant francez Jean-Pierre Papin (56 de ani) a revenit in antrenorat dupa o pauza indelungata, dar a facut-o la grupare care activeaza in liga a patra din Hexagon.

Cei care au trait pe viu fotbalul de la inceputul anilor ՚90 n-au cum sa nu-si aminteasca de "JPP", varful cu inceput de chelie care inscria din orice pozitie, in special in perioada in care a imbracat tricoul echipei Olympique Marseille.



Anul de gratie a lui Papin a fost 1991, atunci cand a castigat "Balonul de Aur" si a fost declarat cel mai valoros fotbalist al lumii, in ciuda faptului ca pierduse finala Cupei Campionilor contra Stelei Rosii Belgrad, formatie la care activa la acea vreme si compatriotul nostru Miodrag Belodedici.

Retras din activitate in 2001, atacantul cu 30 de goluri marcate pentru nationala Frantei avea toate atuurile pentru a dezvolta o cariera similara in antrenorat. Iar debutul n-a fost unul nefericit, de vreme ce a reusit s-o promoveze pe Strasbourg in prima liga, iar apoi s-a mutat la Lens, o alta echipa de traditie din Ligue 1. Din pacate, antrenorul Papin s-a "stins" in 2010, dupa o scurta experienta la Chateauroux, ultima la nivel inalt.

Practic, in ultimul deceniu, de tehnicianul Jean-Pierre Papin s-a mai auzit doar in sezonul 2014-2015, la un club obscur din liga a cincea.



Acum, stirea care face inconjurul lumii e ca fostul mare golgheter (trecut si pe la AC Milan si Bayern Munchen) a preluat o echipa de liga a patra, Chartres Football, intr-o divizie rezervata jucatorilor amatori din Franta. Noua formatie a lui Papin a ratat la mustata in acest sezon promovarea in liga a treia (doar din cauza suspendarii campionatului din cauza pandemiei), astfel ca fostul idol al multor generatii de fotbalisti are ocazia sa reintre anul viitor in circuitul fotbalului profesionist.