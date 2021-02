"Daca as fi concentrat doar la fotbal, as exploda!" Reactia lui Neymar dupa ce a fost criticat pentru petrecerea pe care a dat-o de ziua lui

Nu e deloc un secret ca Neymar este unul dintre jucatorii mai "petrecareti".

Dupa cotroversele legate de petrecerea de la ziua lui de nastere si absenta de la antrenament inainte de meciul cu Marseille, Neymar a vorbit despre comportamentul sau. Starul brazilian a fost pe banca in victoria din clasicul Frantei, scor 0-2.

La aceste controverse, Neymar a raspuns pentru site-ul oficial al clubului.

"Toti ne distram, iesim cu prietenii, cu familia. Stiu cand pot sa fac asta si cand nu. Sunt total opus fata de ce cred oamenii, ca sunt imatur, ca nu stiu ce fac. Daca as fi concentrat doar sa joc fotbal suta la suta, in felul meu de a gandi si a fi, as exploda, iar de asta nu am incetat niciodata sa o fac."

De asemenea, Neymar a vorbit si despre relatia lui pe care o are cu Mbappe.

"Practic suntem frati, eu sunt fratele lui mai mare, el e fratele meu mai mic. Este un baiat facut din aur, eu asa il numesc. Are o inima mare si este normal sa vorbim despre cat este de talentat".

Tweet PSG Neymar Franta