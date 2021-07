BREAKING NEWS | Sergio Ramos s-a inteles cu PSG! Spaniolul ar putea fi prezentat marti, dupa vizita medicala

Fotbalistul este in prezent liber de contract dupa despartirea de Real Madrid.

Plecat de la "galactici" dupa 16 ani, Sergio Ramos nu a dus lipsa de oferte, insa se pare ca spaniolul a preferat-o pe cea de la PSG, anunta L'Equipe. Acestia spun ca fotbalistul va efectua vizita medicala marti, iar daca totul este in regula, exista posibilatatea ca prezentarea sa aiba loc in aceeasi zi.



Sursa mentionata nu spune pe ce perioada urmeaza sa semneze Ramos, insa s-a speculat ca e vorba de un contract pe doua sezoane, cu un salariu de minim 10 milioane de euro. Suma aceasta o castiga fundasul si la Madrid, insa sefii gruparii "blanco" nu au vrut sa-i ofere o intelegere pe doi ani, iar spaniolul a preferat sa spuna pas pana in momentul in care Florentino Perez si-a pierdut rabdarea si i-a pus un deadline fotbalistului, care in cele din urma nu a fost respectat.

PSG este formatia care a fost printre cele mai active din Europa, pana acum reusind aducerea lui Giorginio Wijnaldum, urmand ca in perioada urmatoare sa se oficializeze si mutarile lui Achraf Hakimi de la Inter, si Gianluigi Donnarumma, liber de contract dupa despartirea de AC Milan.