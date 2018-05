BREAKING NEWS | Paris Saint-Germain a anuntat oficial numele noului antrenor: "A semnat pe 2 ani!"

PSG l-a ales pe Tomas Tuchel pentru inlocuirea lui Unai Emery.

Desi campionatul din Franta nu s-a terminat, campioana Paris Saint-Germain a anuntat oficial ca antrenor din sezonul viitor va fi Thomas Tuchel! Antrenorul german de 44 de ani a semnat un contract pe 2 ani cu PSG.

PSG a ales sa se desparta de Unai Emery desi acesta a adus tripla interna in acest sezon, marea nemultumire fiind eliminarea inca din faza optimilor de finala din Liga Campionilor.

Tuchel nu a antrenat in acest sezon, facand o pauza de un an dupa despartirea de Borussia Dortmund din urma cu un an, anuntata la putin timp dupa ce Borussia castigase Cupa Germaniei. Tuchel le-a mai antrenat pe Augsburg II intre 2007 si 2008, pe Mainz intre 2009 si 2014 si pe Dortmund intre 2015 si 2017.

"Cu multa fericire, mandrie si ambitie ma alaturi acestui club grozav" a spus Tuchel dupa semnarea contractului. "Abia astept sa lucrez cu toti acesti jucatori grozavi, toti fiind printre cei mai buni din lume. Alaturi de staff-ul meu vom face tot posibilul sa impingem aceasta echipa catre limite la cel mai inalt nivel international. Exista un potential extraordinar in Paris si este cea mai entuziasmanta provocare ce mi-a fost prezentata. Abia astept sa descopar Parc des Princes, un stadion legendar cu o atmosfera fantastica" a mai spus Tuchel.