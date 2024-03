Blockbusterul Luis Enrique - Mbappe, un nou episod. Ce zice antrenorul lui PSG

Antrenorul echipei PSG, Luis Enrique, a lăudat prestația impresionantă a lui Kylian Mbappe în returul optimilor Ligii Campionilor cu Real Sociedad 2-1. Mbappe, în vârstă de 25 de ani, a marcat o "dublă" care a contribuit la calificarea echipei în sferturile competiției.

Enrique a subliniat calitățile excepționale ale lui francezului, numindu-l "cel mai bun jucător din lume în ultima treime a terenului".

Antrenorul a respins zvonurile despre un posibil conflict cu atacantul și a subliniat importanța performanțelor colective ale echipei.

Luis Enrique clarifică situația actuală cu Mbappe

"Kylian n-are nevoie de mine ca să-l conduc, se conduce singur. În acest meci poate că a fost mai fixat pe banda stângă decât de obicei, pentru că echipa era interesată de el și pentru că am vrut să-l lăsăm liber în ultima treime, unde este letal" a clarificat tehnicianul spaniol.

Mbappe, la rândul său, a negat orice neînțelegere cu Enrique, afirmând că relația lor este foarte bună. Atacantul a subliniat determinarea sa de a juca în Liga Campionilor și a menționat că nu este un jucător care să se ascundă în fața provocărilor.

"Nu am nicio problemă cu el, chiar dacă lumea ar crede ca am. Am multe probleme, dar antrenorul nostru nu este una dintre ele." conform Foot Mercato.

Kylian Mbappé en froid avec Luis Enrique ? Le Kyk's répond. « Très bien. Il n’y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu’il y en a un. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un. » ????️ CANAL+ pic.twitter.com/OxOEfEIx5q — Foot Mercato (@footmercato) March 5, 2024

Aprecierea antrenor-jucător vine într-un moment crucial pentru PSG, care continuă parcursul în Liga Campionilor sub conducerea tehnicianului spaniol.

Ce urmează pentru PSG

PSG a trecut de Real Sociedad în Liga Campionilor, scorul la general fiind de 4-2 în favoarea francezilor. Trupa lui Enrique a avansat în sferturile de finală și așteaptă să vadă ce formație vor întâlni.

În campionat PSG o duce bine, clasându-se pe primul loc, cu 55 de puncte în 24 de meciuri, la nouă puncte de a doua clasată, surpriza Brest, ce are la momentul actual 46 de puncte.