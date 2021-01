Astazi se implinesc 2 ani de la tragedia aviatica in care a murit Emiliano Sala! "Inca nu stim cum si de ce a murit!" Familia fostului atacant trage un semnal de alarma

Aparatul de zbor care il transporta pe Emiliano Sala spre Nantes s-a prabusit in Canalul Manecii pe 21 ianuarie 2019.

Sala obtinuse un super transfer la acea vreme, in Premier League, la Cardiff City. Clubul galez isi batuse atunci recordul de transfer si ii platise lui Nantes nu mai putin de 17 milioane de euro.

Dupa ce a semnat contractul cu Cardiff, Sala a vrut sa se intoara la Nantes pentru a-si lua ramas bun de la fostii colegi, insa totul s-a transformat intr-o tragedie.

Avionul de mici dimensiuni in care calatorea s-a prabusit in Canalul Manecii si vestea mortii sale a fost un soc pentru toata lumea fotbalului.

Nici pana in ziua de astazi nu se cunoaste exact motivul prabusirii aparatului de zbor:

"In fiecare an, la aceasta data, este intotdeauna o emotie profunda pentru noi. Emiliano este inca in amintirile noastre", a spus clubul Nantes, pentru Sky News.

Au fost multe controverse in jurul acestei tragedii, iar firma care s-a ocupat de investigatie a publicat un raport in care era notat faptul ca nici pilotul si nici aparatul de zbor nu aveau permisul necesar pentru a opera zboruri comerciale.

Pilotul ar fi pierdut controlul in timpul unei manevre de zbor manual si avionul s-a prabusit. Corpul lui Sala a fost recuperat la cateva zile distanta dupa ample cautari, si intr-o analiza a acestuia s-a descoperit ca a fost expus la niveluri nocive de monoxid de carbon. Daca si pilotul ar fi intrat in contact cu acelasi gaz toxic, acest lucru i-ar fi afectat cu siguranta capacitatea de a controla avionul. Insa, din pacate, corpul pilotului nu a mai fost gasit.

Familia a fost extrem de critica la acel moment, deoarece autoritatile au decis sa nu recupereze nici macar avionul, care ar fi putut prezenta dovezi importante in ancheta.

"E o tragedie! Au trecut doi ani de la moartea lui Emiliano si inca nu stim exact cum si de ce a murit. O ancheta este singura modalitate de a stabili adevarul pe deplin. Sper foarte mult ca se va stabili o data la care sa inceapa ancheta, astfel incat familia lui Emiliano sa nu fie nevoita sa suporte o alta aniversare sumbra si fara raspunsuri", a spus avocatul familiei, David Manchover, potrivit Sky Sports.