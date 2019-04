Arsene Wenger, aproape de o revenire spectaculoasa in fotbal. Negociaza cu o echipa din Franta

Arsene Wenger e gata sa revina in fotbal la un an de la despartirea de Arsenal.

Wenger a anuntat ca pleaca de la Arsenal, dar nu se retrage din antrenorat. Antrenorul francez a inceput negocierile cu Olympique Lyon pentru a prelua echipa din vara, scrie L'Equipe.

Conducerea lui Lyon e dezamagita de Bruno Genesio si vrea sa-l schimbe, iar in acest an au fost discutii cu Jose Mourinho. Portughezul are insa pretentii mari, salariu de top si un buget considerabil. Lyon e recunoscuta pentru faptul ca promoveaza jucatori tineri iar apoi ii vinde pe sume mari, situatie in care Wenger este mult mai potrivit.

Oferta pentru Wenger este de manager general al clubului, mai scrie ziarul francez. Wenger are o relatie apropiata cu seicii din Qatar care detin PSG, insa acestia vor sa mearga in continuare pe mana lui Thomas Tuchel, chiar daca acesta a ratat Champions League si Cupa Frantei in acest sezon.