Anuntul care a ARUNCAT IN AER fotbalul mondial! Mbappe s-a decis: cand vrea sa plece de la PSG si care este SINGURUL club la care vrea sa se transfere!

Fotbalistul vrea sa plece de la PSG la finalul sezonului 2020/21. Potrivit jurnalistilor spanioli de la publicatia As, singurul club pe care il ia in considerare pentru transfer este Real Madrid.

Mbappe considera ca doar in tabara madrilenilor va reusi sa-si adauge in palmares trofeul Ligii Campionilor si Balonul de Aur.

Francezul in varsta de 21 de ani, nascut in Paris, si-a dorit mereu sa joace la PSG, el fiind si fanul "galacticilor", potrivit jurnalistului Josep Pedrerol. Visul sau de a ajunge pe Santiago Bernabeu s-ar putea indeplini vara viitoare.

Oficialii lui Real Madrid ar fi dispusi sa investeasca sute de milioane in 2021 pentru a schimba echipa.

Mbappe este unul dintre fotbalistii pe care staff-ul tehnic si-i doreste, cu atat mai mult cu cat echipa are nevoie de un star in atac, care sa umple golul lasat de Cristiano Ronaldo.

Informatia potrivit careia Real Madrid este favorita lui Mbappe a venit ca o lovitura pentru Liverpool, care spera sa ii obtina semnatura vara viitoare.

