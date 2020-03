A inotat pe teren! :) Modul INEDIT in care un jucator din Ligue 1 a ales sa se protejeze dupa ce s-a lovit la cap in timpul meciului

Marseille a remizat, pe teren propriu, cu Amiens, scor final 2-2.

Gazdele au deschis scorul in prelungirile primei reprize prin Sanson, iar Payet a dat golul de 2-0 in minutul 57, insa Guirassy a inscris din penalty in minutul 83, iar Ghoddos a dat lovitura si a scos un punct pentru echipa sa in minutul 5 de prelungiri.

Desi nu a inscris, Dario Benedetto a fost cel care a atras cel mai tare atentia. Jucatorul lui Marseille s-a lovit la cap in timpul meciului si a fost nevoit sa joace cu capul acoperit restul partidei. In mod inedit, acesta a ales sa poarte o casca de inot pe cap.

Marseille’s Dario Benedetto received a head injury during their game against Amiens, then played the rest of the game in a swimming cap ????????‍♂️ pic.twitter.com/JjoD9LHhgx — B/R Football (@brfootball) March 7, 2020





Tweet Ligue 1 marseille