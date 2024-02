Ivaylo Petev lovește în arbitraj după victoria chinuită cu FC Voluntari: „Așa e la fiecare meci!”

La finalul partidei, antrenorul bulgar Ivaylo Petev și-a felicitat jucătorii pentru joc și a pus tunurile pe arbitrul Adrian Cojocaru, pe care l-a acuzat că a tensionat gratuit partida.

„Vreau să felicit jucătorii, suporterii și cred că meritam mai mult să câștigăm decât adversarii noștri. Am avut o primă repriză foarte solidă, în cea de-a doua nu am intrat foarte concentrați.

Penalty-ul ne-a făcut să ne prăbușim psihic și am avut noroc cu faza fixă să obținem toate cele trei puncte. Am creat câteva situații foarte bune și chiar cred că am meritat cele trei puncte.

O spun din nou, am avut multe faze de gol. La noi e problema de psihic. Eu știu că putem mai mult și o vom arăta în meciurile viitoare. Am pierdut ușor multe puncte, o să vorbesc despre arbitrii. Cred că ne-au luat 8 sau 10 puncte până acum și asta e un fapt.

Nu știu din ce motiv se comportă așa cu echipa noastră. Așa e la fiecare meci. Am spus-o și acum două luni, România are arbitri foarte buni, dar cine nu este pregătit de acest nivel să se ducă la liga a treia sau a patra”, a spus Ivaylo Petev la finalul meciului cu FC Voluntari.

Universitatea Craiova - FC Voluntari, scor 2-1

Oltenii au deschis scorul în minutul 7, prin Baiaram, însă imediat după aceea s-au retras și le-au permis ilfovenilor să prindă curaj în atac. În repriza secundă, Popescu a restabilit egalitatea de la 11 metri. Cu șase minute înainte de final, Mitriță l-a servit excelent pe Maldonado, care a stabilit scorul final 2-1.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat pe locul patru în clasament, cu 42 de puncte, în timp ce FC Voluntari se află pe 14, cu 27 de puncte.

Etapa viitoare, Universitatea Craiova se deplasează la Ploiești pentru meciul cu Petrolul, programat joi, de la ora 18:30. De partea cealaltă, FC Voluntari va primi vizita FCSB-ului, tot joi, de la ora 21:00.