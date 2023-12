Dinamo și-a găsit antrenor! Negociază cu un fost câștigător de Champions League

După ce varianta Liviu Ciobotariu a picat, Dinamo se va orienta către un antrenor străin, așa cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate.

Cu ce antrenor negociază Dinamo, după plecarea lui Ovidiu Burcă

Robert Prosinecki (54 de ani) este antrenorul cu care șefii lui Dinamo poartă negocieri în această perioadă, anunță GSP.ro. Liber de contract de trei luni, după ce s-a despărțit de NK Rudes, antrenorul croat are un CV impresionant atât ca jucător, cât și ca antrenor.

A pregătit Steaua Roșie Belgrad, cu care a reușit să câștige o Cupă a Serbiei, iar apoi au urmat Kayserispor (de două ori), Denizlispor și NK Olimpija Ljubljana.

A fost selecționerul Bosniei și al Azeribaidjanului și a fost secund la naționala Croației în ”mandatul” lui Slaven Bilic, între 2006 și 2010.

Ca jucător, Prosinecki a evoluat pentru Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad (alături de care a câștigat Cupa Campionilor Europeni), Real Madrid, Real Oviedo, FC Barcelona, Sevilla, Dragovoljac, Standard Liege, Portsmouth, NK Olimpija și NK Zagreb.

Ovidiu Burcă a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor înainte să plece de la Dinamo

Fostul antrenor al "câinilor" a subliniat faptul că a încercat să le explice jucătorilor săi că asta înseamnă să fii antrenor și a precizat că a avut o relație specială cu fiecare fotbalist de la Dinamo București.

De asemenea, Ovidiu Burcă a vorbit întâi cu elevii săi și după a apărut anunțul oficial cu privire la despărțirea sa de Dinamo

"Am încercat să le explic că asta e viața antrenorilor. Am avut o relație specială cu fiecare dintre ei. Am încercat să le acord tuturor aceeași performanță, chiar dacă unii joacă mai mult decât alții. Orice schimbare pentru unii va prinde bine, pentru alții mai puțin bine, dar am simțit că au fost alături de mine până la final.

Am avut discuția cu ei în vestiar, iar după a anunțat clubul", a spus Ovidiu Burcă la ultima sa conferință de presă din postura de antrenor principal al clubului Dinamo București.