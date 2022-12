Ioan Andone a fost legitimat, pe lângă formația din Ștefan cel Mare, la Corvinul Hunedoara, Elche și Heerenveen, iar în 1993 s-a retras din activitatea fotbalistică la trupa din Țările de Jos.

„Mi-a fost frică să merg acolo”. Echipa refuzată de Ioan Andone, înainte să ajungă la Dinamo

Andone a antrenat-o în două rânduri pe Dinamo: 2010 - 11, respectiv 2016-17. Ca jucător, fostul stoper a fost la un pas să ajungă la Steaua București și a evidențiat motivul pentru care a refuzat să meargă la trupa „roș-albastră”.

„Eu cu o singură echipă am avut (n.r. discuţii), cu Steaua, înainte cu un an (n.r. de a se transfera la Dinamo). Mi-a fost frică să merg la Steaua. De ce? Pentru că eu jucam la naţională cu Sameş şi era Sameş aşa bun fotbalist... Şi zic: cum, mă, să joc eu înaintea lui? Mă duc să stau rezervă? Serios, mi-a fost teamă.

Mai ales că eu am fost la naţională în '81 şi am apucat să-l am coleg pe Sameş. Un jucător... n-a apucat el să joace un Campionat European, un Campionat Mondial, dar era un jucător imens. Eu m-am antrenat cu el. Şi când mi-a venit ofertă de la Steaua am refuzat-o”, a spus Ioan Andone, potrivit Orange Sport.

În prezent, Ioan Andone se află în staff-ul Corvinului Hunedoara din iulie 2021.