Patronul FCSB a susținut că în momentul de față vicecampioana se bazează pe doar cinci jucători și a dat de pământ cu Tavi Popescu, Dorin Rotariu, Andrea Compagno și Ovidiu Popescu.

„Ovidiu Popescu! Am făcut eu două greșeli și am titularizat doi oameni. Ovidiu Popescu, care o data e foarte mult, altădată e praf. Aseară a fost praf. I-am spus lui MM să îi zică să nu se creadă mare fotbalist. El e fotbalist când primește mingea și o pasează. Să nu se mai creadă Maradona. A luat-o razna în mintea lui. Va juca Djokovic.

Compagno! Când ajungea mingea la el era cap de linie și Ovidiu Popescu, care a fost praf la mijloc. Astea două au fost greșelile pe care le-am făcut.

Dorin Rotariu! Am zis că dintre Rotariu și Compagno, mai bun e Compagno. Și așa e. E mai bun Compagno. Oricum, amândoi sunt zero. Mai greșesesc și eu. L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chics.

Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș. Asta e cu Rotariu. Îi dau opt luni 160.000 de euro și la revedere. Pentru mine cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o încolo de treabă. Băi, dar nimic?

Octavian Popescu! Am crezut în el până aseară. Nu mai cred în el. I-a spus Mihai Stoica, nu lua galben, că nu avem Under (n.r. - Pantea era și el suspendat). Ce face el? Ia galben”, a tunat Gigi Becali după meciul cu Rapid.

Gigi Becali și-a lăudat antrenorii

Latifundiarul din Pipera i-a lăudat însă pe antrenorii vicecampioanei, Elias Charalambous și „secundul” Mihai Pintilii.

„Sunt foarte mulțumi de antrenori”, a punctat Gigi Becali scurt când a fost întrebat despre staff-ul tehnic.

FCSB ocupă prima poziție în clasamentul Superligii, cu 31 de puncte, unul mai mult decât CFR Cluj, care are un meci mai puțin disputat.

Etapa următoare, vicecampioana primește vizita lui FCU Craiova, în etapa cu numărul 16, duminică, de la ora 21:00.