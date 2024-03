„Cineva trebuie să se lase de fotbal!” Bergodi, scadalizat de arbitrii din camera VAR

Egalul din Bănie l-a nemulțumit pe Cristiano Bergoni, antrenorul italian al Rapidului, care a susținut că echipa sa merita să câștige, deoarece a avut un penalty neacordat în minutul 85 al meciului.

Tehnicianul nu a fost supărat pe centralul Marian Barbu, care nu a văzut faultul lui Maldonado asupra lui Oaidă, ci s-a arătat extrem de deranjat de faptul că cei din camera VAR nu au intervenit pentru a-i corecta eroarea.

„Cred că am făcut un meci bun și în plus am mai avut și acel penalty pe final (în minutul 85). Chiar sunt curios care sunt argumentele... de ce nu au dat penalty. Problema e cine a fost la VAR. Cum să nu fie penalty? Atunci, cineva trebuie să se lase de fotbal”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului de pe „Ion Oblemenco”.

La finalul meciului, fostul arbitru Ion Crăciunescu i-a dat dreptate lui Cristiano Bergodi, susținând că Rapid a fost privată de două lovituri de la 11 metri - detalii AICI .

. Iulian Călin a fost arbitrul din camera VAR, iar asistentul său a fost Horia Mladinovici.

Universitatea Craiova - Rapid, 1-1

Gazdele au deschis scorul în minutul 30, în timp ce Jakub Hromada a restabilit egalitatea în minutul 49.

În urma rezultatului de luni seară, cele două echipe s-au încurcat reciproc în cursa de urmărire a FCSB-ului. Rapid ocupă locul doi în clasament, cu 52 de puncte, 12 mai puține decât liderul FCSB. De partea cealaltă, Universitatea Craiova se află pe patru, cu 46 de puncte.

În ultima etapă, Rapid joacă împotriva FCSB-ului, pe Arena Națională, în timp ce Universitatea Craiova o va întâlni pe FCU, pe „Ion Oblemenco”.

Programul etapei a 30-a

Vineri, 8 martie

Ora 20.00 CFR 1907 Cluj - FC Hermannstadt

Ora 20.00 Dinamo București - UTA Arad

Ora 20.00 Petrolul Ploiești - Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 20.00 FC Voluntari - Universitatea Cluj

Ora 20.00 FC Botoșani - Farul Constanța

Sâmbătă, 9 martie

Ora 20.00 FC Rapid 1923 - FCSB

Duminică, 10 martie

Ora 20.45 FC U Craiova 1948 - Universitatea Craiova

Luni, 11 martie

Ora 20.00 Oțelul Galați - Politehnica Iași