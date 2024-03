Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 30, prin Alexandru Mitriță, după un assist al lui Nicușor Bancu. Rapid a egalat în debutul reprizei secunde grație lui Jakub Hromada, care a trimis în plasă după o pasă excelentă a lui Ermal Krasniqi.

Ivaylo Petev, categoric după remiza cu Rapid: "Ocaziile noastre au fost mult mai curate!"

Ivaylo Petev, antrenorul Universității Craiova, susține că formația sa a avut ocaziile mai clare și este mulțumit de modul în care au arătat oltenii. Bulgarul a vorbit și despre Alexandru Mitriță, care a părăsit terenul în minutul 65 acuzând probleme medicale.

"Situațiile noastre au fost mult mai curate. Meciul ar fi devenit altul (n.r - dacă marcau). Rapid are foarte mulți jucători de clasă și, când lași o anumită zonă fără ca cineva să fie presat, primești gol. Nu putem să întoarcem nimic înapoi, dar echipa noastră a jucat foarte bine.

Mitriță este un jucător important pentru noi. E logic ca fără el să ne fie mai greu, însă am reușit și fără el să avem câteva situații de a marca. Am avut posesia, însă, din păcate, nu am reușit să marcăm", a spus Ivaylo Petev.

Universitatea Craiova a rămas pe locul 4, cu 46 de puncte, la 18 lungimi în spatele liderului FCSB. În ultima etapă din sezonul regulat, oltenii au derby cu FC U Craiova.