„Bă, ești idiot?! Ce cauți aici?” Momentul în care Victor Pițurcă l-a făcut pe Robert Niță să plângă: „Am văzut că se termină harta acolo!” 

Fostul jucător a dezvăluit peripețiile prin care a trecut în momentul în care, aflându-se la Steaua, fostul selecționer l-a informat că urmează să se transfere la Foresta Suceava. Niță a făcut parte din echipa sucevenilor care a scris istorie în meciul legendar cu Dinamo, câștigat cu 5-0, după ce gruparea din Ștefan cel Mare a avut avantaj 4-0.

Robert Niță, dezvăluiri despre momentul în care Victor Pițurcă l-a făcut să plângă



Niță a povestit despre momentul în care Pițurcă l-a informat că va juca la Foresta Suceava, dezvăluind că nici măcar nu știa unde se află pe hartă orașul în care urma să joace. Fostul jucător a oferit informații inedite, punctând și motivele pentru care nu a jucat mult în tricoul Stelei.

„Eram la juniori, dar mă antrenam și eram în anturajul echipei mari. Jucasem și un meci la Bistrița în ultima etapă. E o poveste! Era Victor Pițurcă antrenor. Pe 3 august dimineața, am avut antrenament și i-am dat telefonul doctorului Ionuț Codorean pentru că trebuia să se nască fetița mea. Că dacă sună, să răspundă el și să-i zică lui nea Piți. N-a sunat, dar după antrenament a sunat nea Piți. L-a pus pe nea Fane Iovan să vină după mine în vestiar. Biroul era la etajul 1 în Ghencea.

M-am dus și m-a luat direct. "Bă, Piticule, te duci la Suceava". "Nea Piți, nici nu știu unde-i Suceava. Ce să caut la Suceava?". "Ăștia au promovat. M-am înțeles cu ei". "Aștept să nască nevastă-mea, unde să plec?". Joi am semnat cu ei, vineri m-am suit în avion și am plecat la Suceava, iar sâmbătă am debutat cu Gloria Bistrița, am dat și gol cu capul.

Am stat șase ore în aeroport pe Băneasa, că se defectase aeronava. Aveam escală la Iași. De la Iași zbura ăla la altitudine de 2.000 de metri. În avion aveai impresia că se duce... Te zdruncina în toate felurile. Când am ajuns la Suceava, nu mă aștepta nimeni! Și am ajuns la hotel.

Îmi aduc aminte exact și acum! La intrare, pe partea dreaptă, era o hartă din plastic cu formele de relief ieșite în evidență. O hartă mare mare, imensă, cât peretele. Mai mare scria doar București, în dreptul meu. Și am început să mă uit că nu știam unde-i Suceava. Dacă făceam și școală mai multă, câștigam mai mulți bani în viață. Aproape de tavan am văzut că se termină harta și acolo era Suceava. Mi-a venit să plâng! "Bă, ești idiot! Ai copil de două zile, ce cauți aici?!". L-am sunat pe nea Piți: 'Unde m-ați trimis??'”, a dezvăluit Robert Niță la „Prietenii lui Ovidiu”.

Totodată, Robert Niță a povestit și „peripețiile” prin care a trecut în startul său la Suceava, avându-l antrenor pe Marin Barbu.

„Am fost o rezervă supărată mai ales că veneam de la Steaua. Eu nu-i știam p-ăia din echipă. Îi strigam "numărul 7", "numărul 10". Nu știam pe nimeni, habar n-aveam! M-a chemat Barbu la un meci când eram rezervă.

"Copile, vezi că...". "Bă, voi sunteți 14 inși! Eu vin de la Steaua, am fost cu ei în cantonament, cum mă pui rezervă la o nou-promovată?". "Ești pregătit?". "Bă, tu uiți de unde vin?!". Am început relația bine... "Bă, eu am venit aici să joc". "Ești cam tupeist tu! De la București. Îți arăt eu cine-i Barbu!". Acum suntem prieteni și e unul dintre prietenii mei buni”, a adăugat fostul jucător.

