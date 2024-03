„Asta e o mare tâmpenie!” Gigi Becali, un nou atac la adresa FRF

Patronul FCSB a dezvăluit că în momentul în care Radaslavescu a părăsit terenul accidentat, în minutul 57, după doar 12 minute de joc, le-a cerut celor din staff să nu mai introducă pe teren un alt jucător U21, însă i-a fost teamă că va pierde meciul cu 3-0 la „masa verde”, motiv pentru care pe gazon a fost trimis tânărul Andrei Pandele.

Deși a respectat regula impusă de FRF, Gigi Becali nu a ratat ocazia de a critica Federația Română de Fotbal, pe care o acuză că încalcă legislația prin impunerea acestei reguli U21.

„Am o problemă cu lucrurile care nu sunt constituționale, care nu sunt legale. Dacă eu îl am pe Radaslavescu și se accidentează, eu nu mai am altul. Dar spun «Păi, stai că ai un fundaș!». Păi, stai puțin! Trebuie să am patru atacanți sub 21 de ani? Asta e o mare tâmpenie!

Păi, ce fac? Știi ce făceam eu? Voiam să bag alt jucător. Un atacant. Dar mi-au zis ei «Ce facem? Pierdem cu 3-0!». Cum să pierd cu 3-0, mă? Buna mea credință s-a văzut. Eu am băgat un jucător U21. Dar dacă tu ai ceva la cap și nu respecți legea... Ai nebunie!

Eu am băgat un jucător sub 21 de ani, după care am mai băgat unul. Ce să fac? Să pierd meciul că vrei tu? E chestie de bani. Eu vreau să câștig bani. Nu există așa ceva în lume! E prea mare dictatura. Adică «Bă, te oblig! Faci ce zic eu!». Nu faci ce vrei tu! Faci ce spune Becali. Că de aia e FCSB. Nu faci ce zici tu. Bine, dar poate să fie și «Faci Ce Spune Burleanu». Dar e «Faci Ce Spune Becali». El nu are FCSB în proprietate”, a spus Gigi Becali în cursul zilei de luni.

Ce prevede regula U21

Regula U21, care obligă echipele din Liga 1 să utilizeze un jucător sub 21 de ani pe tot parcursul meciului, a fost introdusă în sezonul 2015-2016. Inițiativa a fost propusă de Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), cu scopul de a stimula dezvoltarea și promovarea tinerelor talente din fotbalul românesc.

Regula are ca scop principal oferirea de oportunități concrete jucătorilor tineri de a se afirma în fotbalul de elită din România. Prin obligativitatea utilizării unui jucător U21, echipele din Liga 1 sunt nevoite să investească în academiei de tineret și să le ofere șanse reale de joc tinerilor fotbaliști.

Implementarea regulii U21 a avut un impact pozitiv semnificativ asupra fotbalului românesc. A condus la descoperirea și consacrarea unor talente de excepție. De asemenea, a contribuit la creșterea calității jocului din Liga 1 și la îmbunătățirea performanței echipelor naționale de tineret ale României.