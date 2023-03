FCSB și Steaua au așteptat cu sufletul la gură decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. Fanii din Ghencea l-au așteptat degeaba pe juristul Armatei. Talpan n-a venit. Pe 28 martie se va da decizia.

Gigi Becali este convins că îl va învinge pe Talpan în instanță: „Păi 100 la 100 o să-l câstigăm!”

Duckadam vrea un verdict cât mai curând

Helmut Duckadam, apropiat la FCSB, așteaptă cu nerăbatare decizia final în procesul pentru palmares: „Aș dori să se termine ca să știm sau să știe FCSB-ul și CSA-ul care sunt drumurile fiecărei echipe”, a spus „Eroul de la Sevilla” pentru PRO TV și SPORT.RO.

Becali a rămas fără marca Steaua, iar din 2016 n-a mai avut voie să folosească numele, așa că echipa lui a devenit FCSB. În 2019, CSA a câștigat la tribunal palmaresul Stelei, până în 2003.

FCSB a atacat decizia și Curtea de apel a impartit palmaresul - pana in 98 e al Stelei, iar din 2003 ii apartine lui FCSB. 5 ani au ramas in aer, timp in care Piturca a cucerit un titlu in Ghencea.

În joc sunt și 37 de milioane de euro, daunele pe care Steaua Armatei i le cere lui Becali pentru folosirea ilegală a mărcii timp de 10 ani.

Acum, FCSB se bate la titlu, în timp ce Steaua e în Liga 2 și joacă în Ghencea, fără drept de promovare. „Să dea Dumnezeu etapa a 7-a sau a 8-a să jucăm pe Ghencea să fim campioni!”, a mai spus Becali.