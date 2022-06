„Am inventat pe cineva care nu exista!” Anamaria Prodan, un nou mesaj dur pentru jucătorul care a „trădat-o” anul trecut

Impresara a anunțat că procesul intentat jucătorului continuă și că nu se va opri decât când va obține despăgubiri de la acesta.

„Dennis Man are contracte, e sub contract, iar ca situația lui mai sunt încă trei. La fel, au rupt liderul și au fost followerși, trebuie să plătească și ei, încep procesele și cu ceilalți. Bineînțeles că mă refer la Ianis Stoica, acolo e și mai mare dezamăgirea pentru că acolo am inventat pe cineva care nu exista, un copil. L-am luat văzându-l super talentat și am făcut ca toate ziarele din Europa să scrie despre el.

M-am dus la Gigi Becali și i-am spus: 'Dacă la 14 ani acest copil este lăsat și îl bagi în meciul de Cupă va da și gol și o să intri și tu, și echipa și Ianis în istorie'. Așa a fost. Nu e un pericol, e o urmare a unui gest necugetat. Așa trebuie să fie, e un exemplu, eu sunt deschizător de drumuri. Contractul trebuie, așa cum l-ai semnat, dus până la capăt. Dacă nu îl duci până la capăt și reziliezi, că așa vrei tu, să te duci cu altcineva, înseamnă că îți permiți să plătești doi agenți”, a spus Anamaria Prodan la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Ianis Stoica infirmă că ar fi vorba de o trădare

Jucătorul vicecampioanei FCSB consideră că nu poate fi vorba de trădare din moment ce el nu mai era reprezenat de Anamaria Prodan de două luni în momentul în care a semnat cu firma fraților Becali.

„Am reziliat contractul cu fostul impresar, am fost cinci ani alături de Anamaria Prodan, apoi impresarul meu a fost un străin. Ea nu s-a mai ocupat așa mult de mine, nici acel străin, nici măcar nu l-am văzut la față.

Au fost și câteva nereguli în contract și am vrut să rupt contractul. Dar eu n-am rupt contractul ca să semnez cu domnul Victor Becali, am fost liber, fără agent, două luni de zile.

N-am semnat contractul cu Victor Becali imediat după ce am rupt contractul cu Anamaria Prodan. Nu mă tem de un proces, e alegerea mea și o duc până la capăt”, spunea Ianis Stoica la finalul anului 2021.