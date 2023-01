Fostul stoper a povestit un moment în care nu a intrat în lotul lui Laurențiu Reghecampf și a urmărit un meci din tribună. Lângă el stătea și patronul grupării „roș-albastre”, Gigi Becali.

„Am avut un șoc. Becali vorbea la telefon și a zis asta!”. Episodul care l-a surprins pe un fost jucător de la FCSB

Flroin Gardoș a relatat cât de șocat a rămas când l-a auzit pe latifundiarul din Pipera comunicând o anumită schimbare, mai ales că nu credea în zvonurile care spuneau că Becali ar conduce echipa în această manieră.

„E foarte urât să fii schimbat în prima repriză, chiar și la pauză. În meciul cu Stuttgart, am fost schimbat la pauză. M-am simțit oribil. Era Reghe antrenor, nu mi-a zis nimic. Am avut o revelație la un moment dat, un meci la Vaslui. N-am prins lotul și m-a afectat destul de tare. Am stat în tribună și am nimerit în lojă cu domnul Becali. Eu nu credeam în poveștile cu schimbările pe atunci, eram tinerel.

Am avut un șoc când am văzut că suna să spună “Bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla”. Atunci am zis “Mai are rost să fiu supărat dacă nu intru?”. Nu m-am gândit să plec, echipa mergea bine, mai aveam contract. Domnul Becali vorbea la telefon cu cineva, nu știu cu cine. Zicea “Ce să fac, ce zici, pe cine să schimb?”. Apoi a zis “Schimbă-l pe Nikolic”. Vorbea cu cineva înainte de schimbare, apoi dădea mesaj pe bancă. Reghecampf era antrenor”, a povestit Gardoș, potrivit Fanatik.

Cifrele lui Florin Gardoș

Fostul fundaș a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Someșul Satu Mare, Concordia Chiajna, Steaua București, Southampton, Universitatea Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni.

În momentul în care Gigi Becali l-a cedat în Anglia, cota lui Gardoș pe piața transferurilor, potrivit Transfermarkt, era de 6 milioane de euro. În momentul în care s-a retras, fostul fotbalist valora 350.000 euro.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Steaua București (n.r. actuala FCSB), 122, unde s-a impus pe tabela de marcaj de patru ori și a pasat decisiv în două situații, în cele aproape 9.800 de minute în tricoul "roș-albaștrilor".