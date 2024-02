Viorel Moldovan, dur cu „petrecăreții” de la Rapid: „Nu te poți bate la campionat cu astfel de jucători!”

Cel mai deranjat Moldovan a fost de faptul că a încercat în primă fază să ascundă totul în loc să recunoască și să-și asume responsabilitate pentru ce făcuse.

„Albu a ieşit şi cu o declaraţie în care a spus că aceste poze sunt vechi şi că el nu a ieşit nicăieri. Din câte am înţeles, s-a făcut o anchetă acolo şi el a minţit. Asta e marea problemă! Până la urmă, dacă am personalitate, ies în faţă, îmi asum.

Spun, da domne, am ieşit în club, aşa am simţit eu, suport consecinţele, amendati-mă. Nu am fost într-un moment foarte ok după înfrângerea suferită. Aşa am considerat, poate am greşit. Clubul va decide ce se întamplă cu mine. Dar fii bărbat! Asumă-ţi, măi băiatule. Nu te poţi bate la campionat cu astfel de jucători în care nu ai încredere”, a spus Viorel Moldovan, la Primasport.

Sancțiuni dure primite de Albu și Borza

Albu și Borza vor rata cel mai probabil meciul cu UTA Arad, programat miercuri, 28 februarie, și riscă să rămână la echipa a doua pentru o perioadă lungă de timp.

Conform informațiilor, cei doi fotbaliști ar fi fost sancționați financiar cu câte 10 mii de euro.

Eșecul cu Poli Iași este primul suferit de Rapid în acest an și primul după o serie de șapte meciuri consecutive fără înfrângere. Rapid avea cinci victorii consecutive în acest an.