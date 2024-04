Victorie zdrobitoare obținută de naționala României în primul duel din preliminariile Euro 2025

România a învins echipa Armeniei cu scorul de 5-0 (1-0), vineri, la Armavir, în primul său meci din Grupa C4 a preliminariilor Campionatului European - EURO 2025.

La meciul de debut al selecţionerului italian Massimo Pedrazzini, golurile tricolorelor au fost marcate de Brigitta Goder (42), Ştefania Vătafu (62), Savannah Taylor (65, autogol), Mihaela Ciolacu (69) şi Andrea Herczeg (80).

În celălalt meci al grupei, Bulgaria a învins echipa Kazahstanului cu 1-0, în deplasare.

Pe 9 aprilie vor avea loc următoarele meciuri, România - Kazahstan (Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti, 19:00) şi Bulgaria - Armenia (18:00).

Drumul către Euro 2025

În calificări, similar cu parcursul din Liga Naţiunilor, echipele concurează în grupe a câte trei (Liga C) sau patru, cu şase meciuri programate în perioada aprilie-iulie 2024, fiecare echipă urmând a disputa un meci acasă şi unul în deplasare împotriva tuturor celorlalte adversare din grupa ei.

Primele două clasate din Liga A (locurile 1 şi 2) se vor califica direct la turneul final din iulie 2025, alăturându-se echipei gazdă, Elveţia (care va concura în Liga B, deşi calificarea sa automată este asigurată). Celelalte şapte locuri rămase vor fi decise în două runde de play-off, programate în octombrie şi noiembrie/decembrie.

Prima rundă a play-off-ului este împărţită în două trasee. Echipele care termină pe locurile 3-4 în Liga A vor întâlni cele cinci câştigătoare ale grupelor plus trei cel mai bine clasate locuri 2 din Liga C. Din cele 16 echipe, 8 avansează în următoarea rundă a play-off-ului. În celălalt traseu al primului tur, câştigătoarele celor patru grupe plus două cel mai bine clasate locuri doi din Liga B vor întâlni într-un joc de baraj colegele din aceeaşi ligă clasate pe următoarele locuri secunde plus cele patru echipe clasate pe locul trei. Din cele 12 echipe, 6 avansează în următoarea rundă a play-off-ului.

Preliminariile EURO 2025 - Grupa C4

Armenia - România 0-5 (0-1)

Au marcat: Brigitta Goder (42), Ştefania Vătafu (62), Savannah Taylor (65, autogol), Mihaela Ciolacu (69), Andrea Herczeg (80).

Au evoluat echipele:

Armenia: 1. Alina Pogosian - 2. Milana Vartanian, 5. Liana Gazarian, 4. Savannah Taylor (18. Marine Karapetian, 73), 22. Ani Gukasian - 14. Claudia Ciolakian (17. Isabela Nersesian, 46), 8. Lara Kazancian (13. Tatev Haciatrian, 81) - 7. Anna Dalakian, 10. Maral Artin (căpitan), 11. Veronika Asatrian (6. Ani Safarian, 69) - 9. Oksana Pizlova (15. Tahlia Voskanian, 81). Selecţioner: Artak Adamian.

Rezerve neutilizate: 12. Lilit Babaian, 16. Ella De Kruyf.

România: 1. Andreea Părăluţă - 5. Teodora Meluţă, 2. Ana Maria Stanciu, 15. Brigitta Goder, 13. Erika Gered - 4. Ioana Bortan (10. Mihaela Ciolacu, 65), 19. Olga Iordăchiuşi - 22. Carmen Marcu (21. Adina Borodi, 79), 8. Ştefania Vătafu (14. Andrea Herczeg, 73), 11. Florentina Olar (căpitan; 17. Claudia Bistrian, 74) - 20. Cristina Carp (16. Ioana Bălăceanu, 63). Selecţioner: Massimo Pedrazzini.

Rezerve neutilizate: 12. Camelia Ceasar, 23. Sara Câmpean - 3. Alexandra Tunoaia, 18. Antonia Bratu, 9. Giorgiana Vasile, 6. Florentina Istrate, 7. Mara Bâtea.

Arbitru: Vanja Jankovic; arbitri asistenţi: Helena Buh, Sladjana Jovicic; al patrulea oficial: Zan Jazbec (toţi din Slovenia).

Sursa: Agerpres