Victor Becali îi dă dreptate lui Mircea Lucescu, după FCSB - Rapid: „E greu să joci cu doi jucători de culoare pe linia pe fund!”

FCSB a început meciul cu Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana, lucru cosiderat greșit de impresarul Victor Becali, care consideră că nu poți juca cu doi fundași centrali de culoare în același timp pe teren.

„A fost un meci nefavorabil pentru cei de la FCSB, din păcate pentru ei. Dacă se va termina așa turul, se relansează campionatul.

Mă așteptam să facă un meci mult mai bun FCSB-ul, pentru că vine după niște meciuri modeste și mă așteptam ca jucătorii să fie mult mai motivați, mai concentrați, să facă o partidă mult mai bună.

Dar, din păcate, și linia defensivă, se pare că are dreptate nea' Mircea Lucescu - e greu să joci cu doi jucători de culoare pe linia de fund.

Rapid a avut și niște absențe, FCSB cred că are un lot mai numeros și o bancă mai bună, deocamdată Rapid nu are o bancă atât de bună, plus doi accidentați.

Mie nu-mi plac fundașii centrali! Chiar dacă a dat gol (n.r. - Dawa), ce să fac? Mie nu-mi place. Nu este un jucător de nivelul FCSB-ului, din punctul meu de vedere”, a spus Becali.

FCSB - Rapid, scor 1-2

Rapid Bucureşti a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 (2-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

Pentru FCSB a fost a doua înfrângere din acest tur şi prima pe teren propriu. "Roş-albaştrii" au o singură victorie în ultimele cinci etape, trei egaluri şi un eşec. FCSB nu a câştigat niciunul din ultimele sale trei meciuri de acasă.

Rapid e neînvinsă de zece etape, în care a obţinut şapte victorii şi trei egaluri.