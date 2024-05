Echipa pregătită de Elias Charalambous a terminat campionatul pe primul loc cu 49 de puncte. După 10 etape desfășurate în play-off-ul Superligii României, FCSB a înregistrat cinci victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Roș-albaștrii au câștigat matematic primul titlu în nouă ani încă din etapa #7, după ce au învins-o pe Farul Constanța cu 2-1. Au urmat trei înfrângeri consecutive fără gol marcat, iar în cele din urmă au încheiat sezonul la doar trei lungimi față de a doua clasată, CFR Cluj.

Vacanța titanilor! MM Stoica s-a fotografiat cu Elias Charalambous, Mihai Pintilii și Lucian Filip pe barcă, în Cipru

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a postat o fotografie pe rețelele social media din vacanță, în Cipru, pe barcă. Alături de oficialul roș-albaștrilor la Konnos Beach au fost și antrenorul principal Elias Charalambous, secundul Mihai Pintilii și Lucian Filip.

”Din Cipru cu dragoste”, a fost mesajul postat de Mihai Stoica pe platforma Facebook. Fotografia a strâns peste trei mii de aprecieri în șase ore de al postare.

MM Stoica a dat verdictul după transferul lui Daniel Popa la FCSB: ”Am mai spus, dar degeaba”

După ce a retrogradat cu Chindia Târgoviște la finele sezonului precedent, fostul atacant al lui Dinamo a prins un transfer la Universitatea Cluj, cu care a fost aproape de accederea în play-off.

Cele 11 goluri marcate în acest sezon i-au convins pe cei de la FCSB să plătească 300.000 de euro, sumă ce reprezintă clauza de reziliere, astfel că atacantul va juca din sezonul următor la echipa patronată de Gigi Becali.

„Eu fac parte din staff... Eu am o deprindere, câteodată e bună, uneori nu e bună. Iau CV-ul și mă uit. Asta contează pentru mine, nimic altceva. În 2012, Gigi l-a luat pe bani mulți pe Nikolic. Apoi eram cu el la un restaurant, abia venise. Și era o știre la TV: 'MM nu-l vrea pe Nikolic'. Îți dai seama ce situație era... Și i-am spus 'Băi, citește acolo! E adevărat, dar asta nu înseamnă că nu voi fi lângă tine și nu te voi ajuta. Așa că fă-mă să mă înșel!'.

Cu Nikolic am făcut performanțe mari. Am bătut Copenhaga, am făcut 2-2 cu Stuttgart, am bătut Ajax. A avut Gigi dreptate. Sper să aibă și acum. Nu știu ce să spun... Eu am mai spus, dar o spun degeaba. Pentru mine, Miculescu e cel mai bun număr 9. Dar e bine că va fi concurență”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.